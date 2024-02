Łukasz Schreiber BRUTALNIE o freak fightach, w których bije się... JEGO ŻONA: "Patologia". Marianna reaguje

Logo Typ 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To naprawde patologia ....on jako polityk i ona jako osoba a że są małżeństwem no cóż to chyba samo się widzi....jakby się tak przypatrzyć to wychowują dziecko i mamusia leje się w klatce a tatuś polityk czy coś tam ma to gdzieś....n Może Sąd rodzinny powinien tu się zainteresować skoro oan polityk zawsze tak o dobru społecznym a na własnym pideprku ma burdel i patologie....chyba dziecko nie powinno być w takim otoczeniu.....prawda panie pośle?