Marianna Schreiber zaprezentowała światu nos PO ZABIEGU: "To nie tylko lepszy wygląd, ale swobodne oddychanie" (WIDEO)

Trzeba przyznać, że żona (jeszcze aktualna) polityka PiS dokłada wszelkich starań, aby podtrzymać medialne zainteresowanie i wciąż gościć na celebryckich salonach. Ważna rola w tym mediów społecznościowych, które stały się dla niej kluczowym elementem w budowaniu medialnej kariery. To właśnie tam Marianna pochwaliła się fanom, że postanowiła znów poprawić swoją aparycję

Marianna Schreiber ma nowy nos

Kilka dni temu celebrytka wyznała , że zdecydowała się na ponowną korektę nosa. Chociaż zabieg nie był inwazyjny i trwał zaledwie pół godziny, to jednak na końcowy efekt obserwatorzy 31-latki musieli chwilę poczekać. Okazuje się, że w końcu nadszedł ten wielki dzień i Marianna Schreiber zdjęła gips z całkiem nowego nosa. Oczywiście wszystko zostało skrzętnie udokumentowane na jej profilu. Nie odbyło się bez strojenia wymyślnych min prosto do obiektywu.

Niespodzianka. Gips z nosa zdjęty. Teraz pozostaje czekać, aż zejdzie z niego opuchlizna, a to potrwa kilka miesięcy. Dla waszego oka może nie być widać różnicy, bo zmiana była delikatna. Dla mnie to nie tylko lepszy wygląd (lewa strona nosa była krzywa i ciężko mi się oddychało), ale swobodne oddychanie, czyli komfort życia! A to przecież najważniejsze - czytamy na profilu Marianny.