Marianna Schreiber zapytana o REAKCJĘ MĘŻA na jej debiut w oktagonie. Co na to poseł PiS?

Zobacz także: #dziejesiewsporcie: "My name is Marianna". Żona polityka PiS zrobiła show

Marianna Schreiber została zapytana, jak na wiadomość o walce zareagował jej mąż, który jest posłem Prawa i Sprawiedliwości

Oczywiście mogłabym odpowiedzieć na to pytanie, jednak nie chcę popełniać błędu z przeszłości i wypowiadać się na temat swojego męża, nie przypisując go do freak fightów. Zbyt wielki mam do niego szacunek - skomentowała Marianna dla "Plotka".

Na początku nie miałam do czego się przyczepić. [...] Przed kamerami natomiast okazało się, że nie jest taka. Przypomniała niektóre rzeczy, które są faktem, ja niczego się nie wypieram, przyznaję się do nich. Niestety, później zaczęła też wchodzić na moją rodzinę i to są rzeczy, których się nie robi. Bardzo mnie to zdegustowało. Nie wiem, czy zrobiła to na potrzeby wizji, czy prosto z serca, ale zniesmaczyło mnie to - dodała.