Marietta i Chris z "Hotelu Paradise" PLANUJĄ DZIECKO?! "Jeżeli tak się stanie, to będzie super"

Do " Hotelu Paradise " zgłosił się tabun aspirujących celebrytów, którym zależało przede wszystkim na pieniądzach i sławie, a nie na "odnalezieniu miłości". Jak się jednak okazało, zwycięzcy show zgarnęli zarówno pieniądze (100 tysięcy złotych) jak i prawdziwe uczucie. Marietta i Chris już w programie wyznali sobie miłość i deklarowali, że będą chcieli spędzać z sobą jak najwięcej czasu, gdy show dobiegnie końca.

To jest dobry moment. Jestem w ciąży! - weszła mu w słowo Marietta, by po chwili wybuchnąć śmiechem.





Nie chciałabym rzucać słów na wiatr. Z Chrisem dobrze mi się żyje, bardzo bym chciała rzeczywiście, żeby to brnęło w tym kierunku. Jeżeli tak się stanie, to będzie super, ale zobaczymy. To są bardzo poważne deklaracje - przyznała Marietta.