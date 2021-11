Marietta z "Hotelu Paradise" NIE WYKLUCZA przejścia na islam: "Mój narzeczony byłby najszczęśliwszy"

Kariera Marietty Witkowskiej jest idealnym dowodem na to, że udział w jednym z programów rozrywkowych w połączeniu z silnym parciem na szkło otwiera drogę do zostania celebrytą. Po zwycięstwie w pierwszej edycji "Hotelu Paradise" na instagramowym profilu Marietty zgromadził się tłum ponad 300 tysięcy obserwatorów, co pozwoliło aspirującej gwiazdce wspiąć się na wyższy szczebel influencerskiej drabiny.