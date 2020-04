Marietta z "Hotelu Paradise" rozczula się nad Chrisem: "Już w programie powiedziałam, że go kocham"

Finalistom show tuż po nagraniu ostatniego odcinka towarzyszył nasz wysłannik, Michał Dziedzic. Zwycięzców zapytaliśmy o to, jaką najbardziej romantyczną chwilę wspominają z programu. Marietta wyznała, że zauroczyła ją sypialnia udekorowana przez Chrisa. 27-latek przyznał, że dla niego najważniejszym momentem w programie był moment, w którym Marietta zdecydowała się wyjawić mu swoje uczucia. Uczestnicy tuż po wielkim finale planują wrócić do Polski i zorganizować przeprowadzkę Chrisa do rodzinnego miasta Marietty.