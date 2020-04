"Hotel Paradise". Podekscytowani Marietta i Chris radują się po finale: "Dla mnie to jest WIELKA MIŁOŚĆ!"

Tuż po ogłoszeniu wyniku uczestnicy nie kryli radości z wygranej. Marietta i Chris zapewnili, że teraz skupią się na czasie, który spędzą sam na sam. Zwycięzca, który na co dzień mieszka w Londynie, podjął już nawet decyzję o przeprowadzce dla ukochanej do Polski. Posłuchajcie, co planują tuż po powrocie do kraju.