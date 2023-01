Marina i Wojciech Szczęsny spotkali się z Black Eyed Peas. Ujawniono, o czym rozmawiali

Szczęsny i Marina rozmawiali z Black Eyed Peas

Członkowie Black Eyed Peas dopytywali również Szczęsnego o to, jak udało mu się obronić karnego Messiego. Wokaliści nie kryli także zachwytu występem Mariny. Informator powiedział "Faktowi", że zespołowi Black Eyed Peas bardzo podobały się układy choreograficzne oraz wokal Mariny. Co więcej, podobno sam Will I Am chciał nawet przymierzyć jej kurtkę. "Fakt" donosi jednocześnie, że Marina Łuczenko-Szczęsna dostała zaproszenie do multimedialnego studia zespołu Black Eyed Peas.