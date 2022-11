Marina Łuczenko bawi się z gwiazdami TVP na planie spotu Sylwestra Marzeń w Zakopanem (ZDJĘCIA)

Mati 28 min. temu zgłoś do moderacji 123 23 Odpowiedz

Ludzie, nie popełniajcie tego błędu co ja. Natrafiłem na tak wyrachowanych Ukraińców - być może jakąś mafię - że boję się teraz o swoje życie. W marcu wynająłem mieszkanie tym ludziom, ponieważ ulitowałem się nad nimi - pokazywali w telewizji dantejskie sceny, więc mówię trzeba pomoc. Więc wprowadziłem. Wszystko było ok do czasu, gdy Najemczyni zaczęła podnajmować mieszkanie swoim obywatelom - siostrze, nie informując mnie o tym. Zaczęli demolować mieszkanie, zatem postanowiłem wypowiedzieć jej umowę z miesięcznym wypowiedzeniem. I od tego momentu się zaczęło - nie jestem wpuszczany do swojego własnego mieszkania, umawia się ze mną na spisanie liczników i obejrzenie mieszkania, w jakim jest stanie, po czym zamyka mi drzwi przed nosem, była interwencja policji, nic nie dało. Jeszcze wynajęła jakiś ludzi, którzy mnie śledzą i robią mi zdjęcia oraz nagrywają. W dodatku tamta cały czas robi długi, zużywając celowo prąd, gaz i wodę. Oczywiście ja nie odpuszczę i wystąpię z powództwa cywilnego, jeśli kaucja nie pokryje tego wszystkiego. A ona mojej adwokatce powiedziała w twarz, że ucieknę, zostawię klucze w skrzynce i nigdzie mnie nie znajdziecie.