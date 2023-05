Marina Łuczenko będzie nową jurorką w "The Voice Kids"? Wokalistka zabrała głos (WIDEO)

Program "The Voice Kids" cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów, co więcej daje szansę na zaistnienie w branży muzycznej i w show biznesie jego młodym uczestnikom. To właśnie na występie w talent show wybili się Roksana Węgiel, Viki Gabor, Sara James czy Marcin Maciejczak.