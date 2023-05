Dawid Kwiatkowski odchodzi z "The Voice Kids". "Czułem już, że robię to ostatni raz"

Dawid Kwiatkowski w "The Voice Kids"

Dawid Kwiatkowski opublikował we wtorek na Instagramie poruszający post, w którym ogłosił fanom swoją decyzję o odejściu z show. Zaczął jednak od wspomnienia pierwszej rozmowy z Rinke Rooyensem, producentem "The Voice Kids". Piosenkarz napisał, że trenował akurat do występu w "Tańcu z gwiazdami", gdy podszedł do niego Rinke i zabrał go na plan, gdzie realizowano "The Voice of Poland".