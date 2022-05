Dawid Kwiatkowski o planach rodzicielskich: "Na pewno kiedyś zostanę ojcem" (WIDEO)

Bravo 1 godz. temu zgłoś do moderacji 92 3 Odpowiedz

Bycie rodzicem to nie jest przymus. Fajnie, ze ktoś ma świadomość i dojrzałość do bycia rodzicem, ale tez cudownie, ze tak wiele osób decyzuje się na bezdzietność, wiedząc że dzieci to nie ich bajka. Nie ma nic gorszego niż rodzic, który nienawidzi dzieci. Świadomość, zaangażowanie, odpowiedzialność to cechy, którymi ludzie powinni się kierować.