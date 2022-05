Dawid Kwiatkowski krytycznie o influencerach: "PSUJĄ PSYCHIKĘ młodym ludziom" (WIDEO)

Gosciu 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Świat instagrama to świat młodych ludzi którzy w tym jakże wirtualnym świecie żyją. Ekscytują się wszystkim od najgorszych po najlepsze rzeczy. Są zafascynowani tym światem ułudy tym, że można zarobić ogromną kasę praktycznie w bardzo młodym wieku niewielkim wysiłkiem. Niestety jest też wiele dorosłych osób które żyją w sieci i na tym zarabiają ogromną kasę. Tak naprawdę gdybyście nie wchodzili jako obserwatorzy na ich konta, gdybyście nie śledzili ich profili, nie ekscytowali się tym co o sobie piszą i nie tworzyli wielomilionowych społeczności zachwyconej tymi osobami to oni by nie istnieli. To dzięki wam wszystkim są gwiazdami i robią ogromną kasę.To jest straszne ,że dla wielu osób realny świat nie istnieje i ulegają ogromnemu wpływowi świata wirtualnego. Tak wracając do Dawida. Dawid bardzo wydoroślał. Jest sympatycznym młodym człowiekiem pomimo ogromnej popularności jaką zdobył. Z tego co czytałam sukces który osiągnął jest jego zasługą bo pochodzi z normalnej rodziny nie z Warszawki tylko z Gorzowa Wlkp. Brawo Dawid fajny z Ciebie facet i trzymaj tak dalej.