Marina Łuczenko grozi własną marką odzieżową i schlebia Annie Lewandowskiej: "Podziwiam ją. Ja nie mam TYLE POWERA"

Marina Łuczenko planuje założyć własną markę odzieżową?

Kiedyś o tym myślałam [o otwarciu własnej marki odzieżowej - przyp. red.]. Nawet miałyśmy rozmowy z jedną z moich koleżanek, aby wspólnie to zrobić, ale nie mam teraz kompletnie na to czasu. Jestem skupiona na rodzinie i muzyce. To pochłania cały mój czas. Jak tylko mam trochę wolnego czasu, wchodzę do studia i nagrywam kolejne piosenki, teledyski (...). To nie jest łatwe, tym bardziej, że nie jestem na miejscu - wyjaśniła.