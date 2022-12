Wojciech Szczęsny podczas wywiadu na żywo zwrócił się do synka! "Liamku, TATA NIE WRACA DO DOMU" (WIDEO)

Gosc 9 min. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

A tak na marginesie to wczoraj na boisku widzieliśmy co jest wart Lewandowski…i w zestawieniu z Messim wypada blado…ten drugi był wszędzie na boisku,prawie każdą piłkę rozgrywał i widać ze jest dużym oparciem dla drużyny,a nasz „najcenniejszy zawodnik” nawet nie potrafił drużyny pociągnąć i choć w połowie pokazać co podobno potrafi….jak dla mnie jeszcze długo długo daleko mu będzie do Messiego