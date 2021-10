Marina Łuczenko jednak UMIE OSZCZĘDZAĆ: kupiła kurtkę po PRZECENIE z 19 na 16 tysięcy...

Marina, jeszcze jako jedynie Łuczenko, bardzo lubiła brylować na ściankach i pozować do zdjęć. Od momentu ślubu z Wojtkiem Szczęsnym przeniosła swoje pasje na Instagram, na imprezach pojawiając się stosunkowo rzadko. Teraz to w sieci onieśmiela internautów, chwaląc się na przykład kożuchem za 12 tysięcy. Na dodatek skromnie pisze, że to "fani proszą" o to, by pokazała, co nosi. Tak to już przecież jest, że przeciętny zjadacz chleba jedyne, czego chce, to oglądać na Instagramie torebki za kilkanaście tysięcy złotych. A nuż kupi sobie taką samą, odłożywszy 10 pensji?