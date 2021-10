Marina chwali się "streetowym" lookiem za PONAD 30 TYSIĘCY: "Stylówka oznaczona na WASZĄ PROŚBĘ" (ZDJĘCIA)

Vhbjnkkn 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W dalszym ciągu nie rozumiem. To nie jest nawet haute couture. Z czego są te dresy, albo ten kożuch, kiedyś kożuchy były w każdym domu u rodziców bo przywoziło się je z Bułgarii czy skądś tam. Przecież żadna skóra czy bawełna nie kosztuje bajońskich pieniędzy. To nie kimono, które jest jedwabne, haftowane i szyte ręcznie bo maszynowo się go uszyć, nie jest to również bardzo rzadki szafran. Śmieszne jest płacenie kwot ekstremalnych nie wiadomo za co.