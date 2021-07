"Skromna" Marina dzieli się swoim odkryciem: "Nie trzeba wydawać jakichś wielkich pieniędzy, żeby FAJNIE WYGLĄDAĆ"

Maryna 13 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Maryna, zamiast kolejne szmaty na insta reklamować, zacznij może myśleć o dbaniu o środowisko, bo teraz Niemcy płacą za Twoje wieczne latanie samolotem i kolejne szmatki wysoką cenę. Naprawdę nie masz się czym chwalić, bo ja gardzę takimi ludźmi, co to mają gdzieś planetę. My, zwykli ludzie mamy co chwile wprowadzane zakazy czegoś, a to plastikowych kubeczków, a to segregacja śmieci z roku na rok coraz droższa, a to zakaz palenia w kominku. A ty sobie żyjesz w bańce i wstydu za grosz nie masz i nie masz chyba na tyle wystarczającej ilości szarych komórek, żeby zatroszczyć się o planetę.