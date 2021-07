W tym hotelu wypoczywa Marina Łuczenko na KOLEJNYCH wakacjach! Kosztuje 5,5 TYSIĄCA ZŁOTYCH za noc... (ZDJĘCIA)

Bella 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

My możemy podśmiewać się trochę z Mariny, ale Wojtek jest w niej naprawdę zakochany i to widać, rozpieszcza ją i traktuje jak księżniczkę. Marina ma trochę prawdziwego talentu do śpiewania i gdyby nie plotła i nie pisała głupotek, nie aferowała się tym luksusem, w którym żyje i znalazła muzyczny pomysł na siebie, to byłby naprawdę niezły power couple. Dużo ciekawszy niż Ann i Lewy. Ann wcale nie jest mądrzejsza od Mariny, tylko zdała się niemal całkowicie na doradców i pracowników od mediów, od marketingu, od zarządzania. Przecież kiedy zdarzy się, że Ann sama "przemawia", to ręce opadają ... Ale Marina lubi sama "zarządzać" swoją "karierą" i dlatego robi dużo niemądrych rzeczy.