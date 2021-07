Marina Łuczenko pozuje na tle prywatnego samolotu i DOMAGA SIĘ publikacji na Pudelku: "Oby zaraz zadziałał"

Gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Powiem tak.Dla mnie to nie problem że Ona ma kasę i z niej korzysta.Gdyby większość ją miała też tak by robiła.Nie bądżmy hipokrytami.Jest też piękna tak ją natura stworzyła .Niejedna by chciiała ale na to nie mamy wpływu.Można stwierdzić że Los obdarzył Marinę większością rzeczy o których marzymy.Ale coś za coś.W kwesti przyzwoitości,szacunku do drugiego człowieka,pokory nawet wrażliwości na nieszczęscie innych tutaj jest ogromny deficyt.Weszłam sobie kiedyś tak dla ciekawości na jej profil a tam targ próżności,dyskusje z internautami ,kasowanie negatywnych komentarzy.Nie dowiesz sie od Niej jakie ma poglądy na ważne tematy np.związane bieżacymi sprawami które się dzieją w naszym kraju,nie widziałam żeby wspierała jakieś akcje społeczne ,fundacje pomagające ludziom lub schroniska dla zwierzat itp.Mam wrażenie że Ona ogranicza się do swojej tak jakby świat wokół nie istniał.Ale na szczęscie bywa tak że życie to kiedyś zweryfikuje.Przyzwyczajanie się ze coś dane jest nam raz na zawsze jest złudne.Bycie dobrym człowiekiem i ematycznym dla drugiego jest wartością nadrzędną a tego Marina myślę że jej mąż będący pod jej wpływem zatracili.I to czyni ich ludżmi ubogimi.