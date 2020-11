Marina Łuczenko nagrała piosenkę ze Smolastym: "Ououou... WYP***DALAJ"

Cieszą się, gdy widzą mnie, kłamliwy śmiech. Ja czuję wstręt, co mówią - wiem. Nie próbuj ściem, bo one dla mnie takie dobre, przymilają się. Wiesz, nie chce mi się na nie patrzeć. Czy to takie złe? Trudno doprawdy przyznać. To dla mnie takie śmieszne. Show biznes, weź nie pytaj o atencjuszki w necie, bo one chcą tu błyskać, naruszając mą przestrzeń. Jeśli łatwo im ufasz, to chciałabym cię przestrzec.