Osowiała Marina Łuczenko smuci się na pokładzie prywatnego samolotu. Fanka: "Masz wszystko, a siedzisz NABURMUSZONA"

Wygląda na to, że w baśniowym świecie wokalistki nadal nie zapanował spokój, o czym może świadczyć opublikowane przez nią zdjęcie. Widzimy na nim, jak osowiała celebrytka błądzi myślami na pokładzie prywatnego samolotu . Autorem przygnębiającej fotografii miał być sam Wojciech Szczęsny , a Marina nie wystosowała tym razem do fanów żadnych słów poza tymi zawartymi w hasztagach (#skandal #odbijam).

"Jak ryczeć, to tylko w prywatnym jumbo jecie! To rozumiem! Kocham ten blichtr", "Jak to mówią? Lepiej płakać w Lamborghini niż cieszyć się pod mostem", "Dziewczyno, masz wszystko, a siedzisz naburmuszona albo ryczysz o pierdy, doceniaj swoje życie bardziej!" - krytykowały internautki.