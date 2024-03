Marina Łuczenko opowiada o trudnych początkach ciąży: "Wylądowałam w szpitalu z wymiotami"

Komi 20 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

Kobietki czy któraś z Was ma popękane naczynka na nogach?Czy to prawda ze to objaw poważnych schorzeń sercowych lub krążeniowych?lekarz rodzinny zobaczył ze mam popękane naczynka na udzie i stwierdził, że to na pewno problem sercowy i zlecił badania....