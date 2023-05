Marina Łuczenko przekonuje, że luksus nie jest dla niej ważny. "MAM TAK SAMO JAK KAŻDY" (WIDEO)

Marina zapewnia, że luksus nie jest dla niej ważny. "Mam tak samo jak każdy"

Niedługo po premierze nowego "Forever21" Marina wybrała się na event promujący długo wyczekiwaną kolekcję Muglera dla znanej sieciówki i wówczas udzieliła udzieliła wywiadu Pudelkowi. W rozmowie nie zabrakło rzecz jasna wątku najnowszego muzycznego dzieła celebrytki, w którym ta śpiewa m.in. o szalonych chwilach ze swoimi "besties", kreacjach vintage od Vivienne Westwood czy "hajsie" chowanym w Givenchy. Nawiązując do tekstu utworu, reporterka Pudelka Simona Stolicka, zapytała Łuczenko, jak ważny w jej życiu jest luksus. Choć ciuszki od najlepszych projektantów i podróże prywatnym odrzutowcem są u Mariny na porządku dziennym, okazuje się, iż wcale nie są one dla celebrytki szczególnie istotne.

Jakby to dla było takie ważne, (...) leżałabym w tej Marbelli, opalałabym się, prowadziłabym sobie swoje, jak to mówisz, luksusowe życie i nie musiałabym tego wszystkiego robić - zdradziła Pudelkowi.

Marina o zamiłowaniu do mody. "Znam marki. Nie będę zgrywać skromnisi"

Kocham modę, więc wymieniam marki, bo w muzyce, takiej wiesz, urban, często się też takie marki używa. A u mnie jest to po prostu autentyczne, bo ja te marki bardzo dobrze znam, ubieram, nieskromnie mówiąc. Jestem prawdziwa, no nie będę ukrywać, zgrywać skromnisi, ale mówię o tym, co w sercu mi leży. Że po prostu nie o to chodzi w życiu - powiedziała Pudelkowi.