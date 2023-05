Marina Łuczenko wygina się na balkonie SWOJEJ (?) luksusowej willi i szaleje ze znanymi koleżankami w nowym teledysku (ZDJĘCIA)

W najnowszym singlu Mariny możemy usłyszeć m.in., jak ta rozprawia o nocnych imprezach, podbojach kolejnych miast i szalonych chwilach spędzanych w towarzystwie swoich "besties". By nieco lepiej przybliżyć odbiorcy swe doświadczenia, celebrytka nierzadko porównuje się wymyślnymi porównaniami - w pierwszej zwrotce twierdzi na przykład, że "błyszczy jak donut glazed" (glaruzowany pączek), w kolejnym jest zaś "słodka jak MilkyWay". W dalszej części utworu Marina wspomina również m.in. o "puszczeniu z torbami kasyna" i późniejszym "schowaniu hajsu" w torebce Givenchy. Refren zdaje się zaś być swego rodzaju hymnem do młodości i dobrych wibracji - w którym pojawił się również krótki apel do... Dawida Podsiadło.