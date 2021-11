Marina Łuczenko ujawnia kulisy kręcenia nowego klipu: "MIAŁAM ZAKWASY"

Hej 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Wiecie co.. Napisze coś co większość zszokuje... wstyd mi o tym pisać, ale nie mam gdzie... A więc, mam 30 lat i... jestem dziewicą, tak, dokładnie. Prawdziwa nieudacznica co? Pewnie zastanawiacie się jak to możliwe. Patrzę na moje szczęśliwe kolezanki w związkach i myślę że zmarnowałam zycie. Jestem dorosła a nigdy nie mieszkałam z facetem, nie uprawiałam seksu. Żyje jak dziecko. Czuje że coś ze mną nie tak, pewnie i tak nikogo to nie obchodzi, ale mam gorszy dzien i musialam to z siebie wyrzucić. Może jest ktoś jeszcze? jeśli tak to czy czujecie ze zmarnowaliście życie?