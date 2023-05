Marina Łuczenko ujawnia swoje imprezowe oblicze i opowiada o szaleństwach ze Szczęsnym: "Za granicą się ODPALAMY" (WIDEO)

Monka 51 min. temu zgłoś do moderacji 50 5 Odpowiedz

Mariusz jak dają 800 zł na dziecko no to weźmy się za robotę😄😄😄😄, niebiesko żółci też dostają różne zasiłki bo mają wyrobiony PSL więc korzystają z tych samych przywileji (nawet więcej)co my rodowici obywatele Polski. Jak to jest że my mamy ciułać do 60 plus a niebieskożółci po miesiącu pracy mogą spokojnie dostać podstawową emeryturę. Ostatnio prezes kot porównał nas do ula my obywatele jesteśmy robotnice będziemy pracować na trutENI, w rządzie oraz przybyszów fajnie nie????.