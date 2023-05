Marina Łuczenko wróży Wojciechowi Szczęsnemu karierę w telewizji: "To jest JAJCARZ i kabareciarz" (WIDEO)

Zobacz także: Marina o Szczęsnym: "To kabareciarz. Jak on skończy karierę i nie dostanie programu, to ktoś popełni błąd"

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny podbijają TikToka

Mój Wojtek to jest tak naprawdę ukryty showman. Słuchajcie, jak on skończy karierę i nie dostanie żadnego programu, to ktoś popełni ogromny błąd, więc lepiej już go bookujcie i szukajcie dla niego dobrego formatu, bo to jest po prostu kabareciarz. (...) on jest do tego stworzony, nie no, on jest jajcarz - ekscytowała się piosenkarka.