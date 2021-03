Marina Łuczenko przemierza ulice Warszawy w płaszczu ŁUDZĄCO PODOBNYM do tego, który zaprojektowała Sara Boruc

Dagmara 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Sorry, ale u nas na osiedlu chodzi taki Emil hasiosznup, no jutro mu się muszę przyjrzeć czy to jednak nie Marina hahaha ofiarą mody i tyle. Ewidentnie miało być drogo, ale wyszło tragicznie. Nie umie się ubrać żeby wyglądało ładnie tylko drogo