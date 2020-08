Marina tłumaczy się ze swojego "żartu" o bogactwie pod zdjęciem Antka Królikowskiego: "Dystans i poczucie humoru to podstawa w NASZYM KRĘGU"

mila 16 min. temu zgłoś do moderacji 5 12 Odpowiedz

Tak, mnie to bawi. Nawet bardzo. Ludzie musicie zaczac jarac albo pic melise. Ta biedna dziewczyna czego by nie zrobila to bedzie zle. Ma pieniadze i co z tego? Zarobione przez nia czy Wojtka.. jakie to ma do cholery znaczenie. Sa malzenstwem, majatek jest wspolny. Do kiedy bedziecie sie nad nimi tak pastwic? Wrzuccie na luz, serio.