Marina dodaje otuchy zamartwiającemu się nad walizką pieniędzy Królikowskiemu: "ZNAM TO"

Uśmiech! 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Przecież to są żarty!!! Wszyscy wiedzą, że Szczęśni mają kasy jak lodu. Nie mogą mieć do siebie dystansu? Co to za kraj, że przyklaskuje się ciągłemu "biadoleniu" i narzekaniu na swój los. Jakby ktoś powiedział, że jest zamożny, zadowolony z życia i szczęśliwy to od razu fala hejtu się na niego wylewa! Ludzie o co chodzi? Ich małżeństwo ich sprawa jaki tam mają podział ról! Jakby jakiś p.Zbyszek pracował w kopalni na rodzinę a p.Grażynka siedziała w domu i wychowywała syna NIKT nie powiedziałby złego słowa. Serio, zacznijmy cieszysz się własnym życiem i nie zaglądajmy innym do sypialni! Ps. Żeby nie było, nie jestem fanką Mariny. Po prostu nic mi do jej życia. Niech będzie szczęśliwa, krzywdy nikomu nie robi.