Marina wspomina czasy, GDY BYŁA NAJGRUBSZA: "Fatalna stylizacja, fryzura i make-up"

Marina zdążyła już nieco ochłonąć po intensywnej promocji swojego najnowszego albumu oraz napiętym przedświątecznym grafiku, kiedy to zajmowała się m.in. dekorowaniem domowego wnętrza i doglądała budowy domu z windą . Ostatnio, testując zalety instagramowego filtra, Marina ogłosiła fanom, że przez domową kwarantannę w końcu może pozwolić sobie na chwilę wytchnienia - i postanowiła dołączyć do popularnej ostatnio w sieci zabawy, polegającej na udostępnianiu wskazanych przez obserwatorów wspomnień.

Jaki kozacki filtr, szkoda, że tak nie wyglądam. Co bym musiała zrobić? Naciągnąć tutaj coś i soczewki (...) Kochani słuchajcie, siedzę już ponad tydzień na kwarantannie, ale wcale nie spieszy mi się, żeby wychodzić, ponieważ od rana do wieczora pada deszcz, więc fajnie spędzam czas, na Netfliksie o i synek do mnie biegnie. Kochanie, idziemy spać - zwróciła się do Liama.