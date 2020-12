Marina Łuczenko przeprowadza "nocny check" na budowie nowego domu: "KOZAK" (FOTO)

Taka 2 godz. temu zgłoś do moderacji 167 18 Odpowiedz

Budowałam dom, mając dwójkę małych dzieci. Przy czym budowa to nie było „doglądanie” 😂 I mimo że dom stoi i mieszkam tu kilka lat, jeszcze nie wstawiłam do sieci żadnego zdjęcia. Jak ktoś mnie odwiedza, to pyta czemu się nie pochwaliłam jak mieszkam.