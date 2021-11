Marina z Liamkiem ubranym w bluzę z okładką jej NOWEGO SINGLA kibicują naszym na meczu Polska-Węgry (ZDJĘCIA)

Lili 30 min. temu zgłoś do moderacji 30 0 Odpowiedz

Oni to puścili po tym beznadziejnym meczu na stadionie 😭SERIO Kibice buczą, wszyscy wkurzeni, a ta się cieszy i tańczy🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ W tle ludzie wychodzą i gwiżdżą !!! To jest najlepsze podsumowanie Mariny, Szczesnego i ich karier. Jeszcze Marina kolezaneczki zaprosiła na ten mecz i się jarają, że te 💩💩💩leci na narodowym! Szczesny ile za to zapłaciłeś ?! Ale oni są żałośni