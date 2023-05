Marina zachwala życie bez paparazzi w Turynie: "Wychodzę sobie no make-up, w Warszawie nie czuję się tak swobodnie"

Marina w ostatnim czasie zrobiła niespodziankę fanom, wydając nową piosenkę. Teledysk do utworu "Forever21" powstawał w Marbelli, gdzie w zeszłym roku gwiazdorska para kupiła sobie dom. Wokalistka w rozmowie z Pudelkiem przyznała, że w Hiszpanii czuje się bardzo swobodnie i dlatego tam właśnie, w okolicach apartamentu, chciała nagrać klip do nowej piosenki, by oddać w nim klimat spontanicznej zabawy i by wyszło autentycznie.