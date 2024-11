Mariola Bojarska-Ferenc i Ewa Chodakowska POGODZIŁY SIĘ przed kamerą Pudelka!

Wierni fani pudelkowych newsów wiedzą dokładnie, kto się z kim lubi, a kto, delikatnie mówiąc, za sobą nie przepada. I oto wydawało się, że do tego drugiego grona należy Ewa Chodakowska i Mariola Bojarska-Ferenc . Konflikt pań trwał bowiem od lat - starsza z trenerek zarzucała młodszej koleżance po fachu, że ta "nie jest profesjonalistką, bo widziała jej dyplom, który nie był podpisany", a "jej sztuczny biust" nie jest dla niej konkurencją.

Mariola Bojarska-Ferenc i Ewa Chodakowska wpadły sobie w ramiona

I to jest właśnie ten moment! Właśnie temu chwilę temu się śmialiśmy, co by było, gdybyśmy się spotkały. Ja mówię, że rzuciłabym się w ramiona jak Doda - zaczęła Mariola.