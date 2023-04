Mariola Bojarska-Ferenc OSTRO o powrocie Anny Popek do "Pytania na śniadanie". "SĄ PEWNE GRANICE"

Mariola Bojarska-Ferenc krytykuje powrót Anny Popek

W najnowszym wywiadzieBojarska-Ferenc nie ukrywała zażenowania informacją o powrocie Popek. Wspomniała też, co myśli o powrocie do Telewizji Polskiej.

Skoro pani Popek ma takie przekonania, jakie ma i dobrze się czuje w środowisku pisowskim, to jest jej sprawa i jej morale. Nie mnie to oceniać. To tak jakbym oceniała czyjąś wiarę, że ktoś wierzy w buddyzm albo katolicyzm. To jest po prostu kwestia wyboru - wyjaśniła.