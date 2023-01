Mariola Bojarska-Ferenc radzi, jak podtrzymać ogień w związku. "Seks jest niezwykle ważny i to w każdym wieku" (WIDEO)

Aneta 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No dla faceta seks jest najważniejszy i to żadna tajemnica. Ale to też nie jest recepta na udany związek bo nawet jak facet ma seksu w domu pod dostatkiem to i tak nie znaczy, że nie zapragnie innej i nie zdradzi. Żal mi kobiet, które naprawdę myślą, że "jak facet je w domu to nie je na mieście" bo to wcale tak nie jest... Problem w tym, że oni po prostu nie są monogamistami i szybko się nudzą jedną kobietą, nimi kieruje jedynie popęd. Dlatego też wchodzą w relacje z kobietami. Gdyby nie było seksu to z żadną by nie chcieli przebywać. Smutne ale prawdziwe.