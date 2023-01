Mariola Bojarska-Ferenc: "Nie powinno się w ogóle wypowiadać źle o swoich byłych, TO JEST UPOKARZAJĄCE. Ja Paulinkę bardzo lubię..."

Mariola Bojarska-Ferenc mówi o Smaszcz i Kurzajewskim. Co sądzi o ich konflikcie?

(...) Nie powinno się w ogóle wypowiadać źle o swoich byłych, to jest w ogóle upokarzające. Jeśli już byliśmy z danym człowiekiem, to dobrze mówić o nim w superlatywach albo w ogóle nic nie mówić. Uważam też, że nie powinno się mówić o swoich byłych, mając obecnych i lansować się, jak to robią też niektóre osoby, i w kółko, od lat, ciągle powtarzane jest to samo nazwisko, a już są w innej relacji (...) - powiedziała Pudelkowi.

Mariola Bojarska-Ferenc o Smaszcz i Kurzajewskim. "To była wspaniała para, chciałabym ich takich zapamiętać"

Myślę, że gdybyśmy nie podkręcali tego w mediach, tylko gdyby to pozostało na mediach Pauliny, to może by, krótko mówiąc, tak to się skończyło. A tak to jednak to podkręcanie w mediach prowadzi do takiej eskalacji nerwowej. Myślę, że to jest niepotrzebne - oceniła.