Mariola Bojarska-Ferenc zachwala seks w dojrzałym wieku: "Kobieta POŻĄDANA czuje się BARDZO MŁODO" (WIDEO)

Na początku my się uczymy, to jest takie eksperymentowanie. Potem już tak naprawdę wiemy, czego pragniemy, chcemy, a czego nie chcemy. Dojrzała kobieta potrafi bardziej komunikować się z partnerem. Często słyszę od młodzieży, że wstydzą się ze sobą rozmawiać. (...) Rozmowa to klucz do dobrego seksu i fajnych relacji między partnerami.