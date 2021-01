Wyzwolona Mariola Bojarska-Ferenc świętuje 60. urodziny odważną fotografią. Fani komplementują: "Wygląda pani na O POŁOWĘ MNIEJ" (FOTO)

Można powiedzieć, że Mariola Bojarska-Ferenc przetarła szlaki takim osobistościom świata fitness jak Ewa Chodakowska, Anna Lewandowska czy Sylwia Szostak . Zanim pojawił się Internet, gimnastyczka wykreowała się na trenerkę Polek i inspirowała je do ćwiczeń. Choć ekspertka od ćwiczeń święciła triumfy jakieś trzy dekady temu, Mariola wciąż pragnie funkcjonować na obrzeżach show biznesu, w czym pomagają jej kolejne kontrowersyjne wypowiedzi.

Mimo upływu lat Bojarskiej-Ferenc wciąż zależy na tym, aby Polacy pilnowali diety i pozostali aktywni fizycznie, do czego zresztą nieustannie nawołuje w instagramowych postach. Celebrytka (najchętniej na własnym przykładzie) próbuje pokazać, że wytrwałość oraz wysiłek fizyczny czynią cuda dla zdrowia i sylwetki. W niedawnym wywiadzie emerytowana trenerka zaznaczyła, że jej aparycja zdecydowanie przeczy metryce , w czym wciąż utwierdzają ją ludzie dookoła.

Kiedy robiłam w środę zakupy warzywne na bazarku, to napomknęłam, że to na urodzinową kolację, którą zaserwuję dla rodziny w dniu urodzin. Pani mnie wtedy bardzo odmłodziła, mówiąc, że ja dla niej nie mam wieku, a na pewno jestem o wiele lat młodsza. Był to dla mnie najlepszy komplement. Jak widać, dobre odżywianie i ruch daje mi ciągle kawał dobrej energii i wciąż procentuje - opowiedziała w Fakcie.