Markotna Hailey Bieber w ogromnym futrze zmierza na lunch w Aspen w obliczu plotek o KRYZYSIE małżeńskim

Wszystko zaczęło się od tego, że internauci spostrzegli, iż Bieber nie obserwuje w social mediach swojego teścia, następnie miał przestać obserwować żonę. Szybko jednak opublikował oświadczenie, że to nie on usunął Hailey z grona obserwujących, a haker. Wygląda na to, że konta celebrytów są szczególnie narażone na ataki hakerskie, gdy na ich profilach dzieją się niewygodne dla nich rzeczy...