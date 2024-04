Marta Kaczyńska opublikowała archiwalne zdjęcie. Tak wspomina mamę, która zginęła w katastrofie smoleńskiej (FOTO)

wruszka 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Kula ziemska to wytrzyma niestety zżyjemy w środku ziemi a nie na ziewnąć jesteśmy oszukiwani przez żydów ich koniec jest bliski jestem na wysokim poziomie świadomości choć by dodać system szkolnictwo służba zdrowia religie to jest to wielkie zwiedzenie.