Marta Kubacka wróciła na Instagram. Opublikowała pierwszy post po wyjściu ze szpitala (FOTO)

Skoczek na bieżąco informował o stanie zdrowia żony. Wygląda na to, że teraz jest już lepiej. Kubacka po raz pierwszy od powrotu ze szpitala dodała wpis na Instagramie. Widać, że wróciła też do pracy.

Marta Kubacka dodała wpis na Instagram

Współpraca z marką musiała zostać zawieszona, ze względu na pobyt Kubackiej w szpitalu. 4 maja żona Dawida Kubackiego dodała pierwszą, po długiej nieobecności, relację na Instagram z... reklamą Thermomixa. Relacja wskazuje na to, że Kubacka nie tylko wróciła do domu i do rodziny, ale również do pracy.