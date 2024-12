Marta Lech-Maciejewska przekazała nowe wieści ws. zmagań z nowotworem. Ujawniła wyniki badań: "Jeszcze trochę walki przede mną"

Pani Marto, jako wsparcie podzielę się osobistą historią. Lata temu nagle zaczęła boleć mnie głowa.poszlam do neurologa, który chociaż nie podejrzewał guza, skierował mnie na rezonans.widzialam to zdjęcie, po prawej stronie duże białe koło, jakby cyrklem narysowane. Radiolog potwierdził guza. Kolejne kroki to najlepszy neurochirurg na świecie dr Robert Spetzler. Na początku wizyty powiedział, że wyglądam lepiej niż moje zdjęcia, ale operacja jest konieczna. Następnego dnia było wolne miejsce i miałam operację, która potwierdziła, że to rak trzeciego stopnia. Szanse przeżycia były 3 procent. Jestem optymistką więc powiedziałam sobie, że trzy procent to nie zero. Potem była chemia, naświetlania, wszystko trwało 4 miesiące. To było 23 lata temu. Pani Marto, jestem pewna , że neurochirurg i cały zespół medyczny, który się mną opiekował uratował mi życie. Mieszkam w Phoenix i akurat tu jest Barrow neurological center, który ma najlepszych neurochirurgów. Nie znam szczegółów Pani choroby, ale spotkałam się z medycyną na najwyższym możliwym poziomie. Tutaj przyjechała Liz Taylor jak miała guza mózgu. Streszczając, bez względu na wszystko, zawsze jest szansa. Życzę wszystkiego najlepszego i powrotu do zdrowia.