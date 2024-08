Emocjonalne wyznanie gwiazdy Polsatu. Marta Lech-Maciejewska zmaga się z nowotworem złośliwym: "Tak wygląda teraz moja rzeczywistość"

"Miejmy to za sobą". Marta Lech-Maciejewska przekazała smutne wieści

No dobra. Miejmy to za sobą... - zaczęła. Tak właśnie wygląda teraz moja rzeczywistość. Jest w niej dużo nowych rzeczy, których się uczę. Przeszłam już prawie wszystkie etapy traumy. Ten z początkowy, z wyparciem, był najfajniejszy.

Po otrzymaniu diagnozy, a dziś mija miesiąc, zaskoczyły mnie trzy rzeczy. Pierwsza to taka, że jestem tak cholernie silna. Jestem silna as fuck. Gdybyście jeszcze 2 miesiące temu zapytali mnie, jak zniosłabym wiadomość o złośliwym nowotworze, to pewnie powiedziałabym, że rozpadłabym się na kawałki. Ale tak się nie stało. Żyję, pracuję, płaczę i śmieję się. Kocham, mam marzenia i pragnienia. Dalej... Druga to taka, że jestem pod wrażeniem, jak pięknie odnalazł się w tej sytuacji Janek. Znosząc moje bardzo zmienne stany. Będąc nieustraszonym i stabilnym w czasie tego sztormu. Jak skała. Zawsze gotowy, by mocno mnie przytulić, kiedy zaczynam odpływać w bezkres lęku i smutku. To prawdziwy test dla naszej relacji. A pisząc te słowa, łzy kapią mi na telefon. Trzecia, najbardziej dla mnie zdumiewająca, że świat się nie zatrzymał, a życie po diagnozie toczy się dalej.