Zuzanna Bijoch ujawniła, że miała NOWOTWÓR. Musiała przejść operację: "Początkowo wyniki były negatywne"

Zuzanna Bijoch walczyła z nowotworem

Kilka lat temu podczas rutynowego badania lekarze znaleźli w mojej tarczycy niewielką masę, która wymagała wykonania biopsji. Początkowo wyniki były negatywne, jednak po kilku latach regularnego monitorowania nabrały dużych podejrzeń i wskazywały na konieczność operacji. Na szczęście operacja przebiegła pomyślnie i mam nadzieję, że będzie to już tylko odległe wspomnienie. To, co na początku wydawało się drobne, mogło być znacznie poważniejsze bez regularnych badań kontrolnych i profilaktyki - wyznała Zuzanna Bijoch.