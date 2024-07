Monika Olejnik przekazała nowe informacje ws. stanu swojego zdrowia: "Nie poddaję się"

W połowie maja Monika Olejnik poinformowała na Instagramie, że wykryto u niej nowotwór piersi . Dziennikarka TVN 24 przeszła operację, a pod zamieszczonym zdjęciem zaapelowała do wszystkich, aby systematycznie się badali, bo " profilaktyka i wczesne wykrycie nowotworu mogą uratować życie". Już następnego dnia po publikacji postu poprowadziła " Kropkę nad i" , wykorzystała jednocześnie okazję do podziękowania fanom i widzom za wsparcie.

Mam nadzieję, że pana (Borys Budka, przyp. red.) dogonię, razem pobiegamy i spotkamy się w Łazienkach. Dziękuję bardzo, to była "Kropka nad I", Monika Olejnik. Dziękuję za ciepło, które do mnie płynie - powiedziała na zakończenie programu.

Monika Olejnik przekazuje nowe informacje ws. stanu zdrowia

Dziennikarka, która obecnie przebywa we Francji, przekazała najnowsze wieści dotyczące swojego stanu zdrowia. Wygląda na to, że powoli wraca do rutyny sprzed operacji, choć nie na wszystko może sobie jeszcze pozwolić.