Monika Olejnik drepcze z ukochanym przez teren budowy. Uzbroiła się w markowe dodatki warte niemal 30 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Monika Olejnik od lat polaryzuje opinię publiczną swoim nietuzinkowym stylem bycia i odważnymi wypowiedziami. Dziennikarka przez wielu uważana jest za ikonę stylu, która nie boi się eksperymentować z modą. Wszystkim znane jest jej zamiłowanie do luksusowych marek. 67-latka nawet na zwyczajne spacery dobiera kreacje warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych , czym wywołuje nierzadko zacięte dyskusje. W ostatnim czasie o gospodyni programu "Kropka nad i" mówiono także w kontekście jej problemów zdrowotnych.

Choć od majowej operacji minęło zaledwie kilka tygodni, Monika Olejnik zdaje się być w świetnej formie , czego potwierdzeniem są jej najnowsze zdjęcia. Wśród rodzimych sław to właśnie gwiazda TVN 24 cieszy się tytułem ulubienicy stołecznych paparazzi, którzy regularnie fotografują ją podczas codziennych wojaży. Tym razem dziennikarkę "przyłapano" podczas załatwiania codziennych sprawunków. Najpierw zaaferowana rozmową telefoniczną 67-latka udała się do kiosku, a następnie przemierzała ulice Warszawy w towarzystwie ukochanego , Tomasza Ziółkowskiego. Zakochani nie przejęli się zbytnio znakiem zakazu i przemknęli przez wyłączony z ruchu drogowego teren budowy .

Znana z zamiłowania do luksusowej mody Olejnik i tym razem nie zawiodła fanów jej ekstrawaganckich stylizacji. Gwiazda udała się na spacer w białej, zwiewnej bluzce bez rękawów oraz długiej spódnicy z wycięciem. Na pozór zwyczajny "look" uzupełnił zestaw drogich dodatków marki Chanel, na który składały się czarne sandałki za 8 tysięcy złotych, okulary przeciwsłoneczne i czarny wisior. Dziennikarka uzbroiła się także w "słomianą" torbę marki Jacquemus za ponad dwa tysiące złotych, a także bardziej elegancką, plecioną torebkę projektu domu mody Bottega Veneta, której zakup to wydatek rzędu prawie 13 tysięcy złotych.