Monika Olejnik PODZIĘKOWAŁA na antenie za słowa otuchy. Wsparła ją Anita Werner i zaapelowała do internautów. "ZBADAJCIE SIĘ" (FOTO)

Coś mi tu nie gra. Zdiagnozowano nowotwór, wycięto go i już wszystko jest dobrze. Albo informacje przekazane przez Panią Olejnik są niepełne albo nie był to nowotwór złośliwy tylko włókniak, którego się wycina i koniec. I jeżeli był to włókniak czyli zmiana łagodna, to należy się cieszyć. Tylko po co mając zmianę łagodną trąbić o tym, że się ma nowotwór. To naprawdę nie jest temat do robienia szumu wokół siebie. Wiem coś o tym bo żyję ze złośliwym nowotworem piersi już 8 lat i ciągle walczę. Początkowo zanim kolejny włokniak się zezłosliwił miałam 4-krotnie wycinane włokniaki ale nigdy nie powiedziałabym światu, że mam nowotwór. Wycięli, zaszyli i tyle. Jeżeli, więc nie jest to nowotwór złośliwy, to po co to rozgłaszać. Pani Monika ma duże możliwości wpływania na ludzi poprzez media, to niech na swoim przykładzie nawołuje do profilaktyki, bo gdyby się nie badała i zaniedbała zmianę w piersi napewno wtedy miałaby raka.